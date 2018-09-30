Саудовский король обсудил с Трампом поставки нефти в свете санкций против Ирана

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили усилия по стабилизации рынка углеводородов в свете санкций против Ирана, сообщил МИД Саудовской Аравии.

По информации МИД, во время разговора печь шла о «прилагаемых усилиях для поддержания поставок, чтобы гарантировать стабильность нефтяного рынка и рост мировой экономики», передает РИА «Новости».

МИД отметил, что король также обсудил с Трампом «пути развития отношений в свете стратегического партнерства между двумя странами, развитие событий в регионе и мире».

Ранее Трамп потребовал от ОПЕК немедленно снизить цены на нефть.