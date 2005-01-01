В России начались летные испытания зашитого в ракету беспилотника

Стартовали летные испытания опытных образцов нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запускаемого в воздух внутри ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», сообщил замгендиректора концерна «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин.

«Разработка ведется, работу выполняет НПО «Сплав» совместно с инозаказчиком по его техническому заданию. Уже приступили к летным испытаниям опытных образцов этого БПЛА», – приводит его слова ТАСС.

В феврале прошлого года генеральный конструктор оборонного предприятия НПО «Сплав» Николай Макаровец сообщал, что предприятие за собственный счет разработало беспилотник, запускаемый в снаряде реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», а также выразил надежду, что на данную систему в ближайшее время появятся заказчики.

В марте сообщалось, что в Минобороны проект «зашитого» в ракету БПЛА пока оказался не востребован, однако им заинтересовался Китай.

Беспилотник предназначен для запуска в воздух внутри специализированной ракеты РСЗО «Смерч», летящей на дальность до 90 километров. Основное назначение – оперативная разведка целей. По расчетам создателей, аппарат после отделения от снаряда РСЗО сможет барражировать на высоте 500 метров в течение 20 минут и мониторить территорию до 25 квадратных километров.