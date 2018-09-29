В Индонезии число жертв землетрясения и цунами превысило 380 человек

Количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 384, заявил представитель национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) страны.

Представитель BNPB сообщил на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы, что число жертв, по последним данным, достигло 384; число пострадавших уточняется, передает РИА «Новости».

Атташе посольства России в Джакарте Денис Тетюшин сообщил, что россиян среди погибших в результате стихийных бедствий нет.

«Российские граждане также не обращались в посольство, и мы предполагаем, что их там не было, поскольку это совершенно не туристический район», – добавил он.

В пятницу у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу.

Позже в этом же районе зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков.

Затем на город обрушилось цунами; местные СМИ сообщают, что волны достигали двух метров.

Власти приняли решение закрыть аэропорт в столице провинции Центрального Сулавеси в Индонезии до 19.20 субботы (14.20 мск).