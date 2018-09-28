Человеческие кости нашли возле храма в центре Москвы

На Андроньевской площади возле подворья патриарха Московского и всея Руси храма преподобного Сергия Радонежского в Рогожской Слободе были обнаружены человеческие кости.

Останки обнаружили в котловане «при выполнении дорожно-строительных работ». Всего найдено 19 костных фрагментов; отмечается, что кости «окрашены в коричневый и темно-коричневый цвет, давность наступления смерти человека установит экспертиза», передает Агентство городских новостей «Москва».

По данному факту начата проверка, кости увезли на исследование.

Ранее в Москве был обнаружен клад с монетами времен Ивана Грозного.