Виктория Скрипаль попала в ДТП

Племянница экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля Виктория попала в ДТП в Московской области и предположила, что это могло быть покушение.

Виктория в среду отправилась с мужем на автомобиле из Ярославля в Москву. Она планировала выступить в эфире по «делу Скрипалей», сообщает «МК».

Примерно в 15.00 мск автомобиль въехал в Московскую область.

«Мы ехали с разрешенной скоростью в крайней левой полосе, машин вокруг, к счастью, не было, только перед нами ехала одинокая фура. Неожиданно мы услышали скрежет и машина начала терять управление, провалившись в районе переднего левого колеса. Муж быстро среагировал и тем самым спас нас – он выкрутил руль вправо, и мы на полном ходу вписались в отбойник», – рассказала она.

Она отметила, что от удара часть запчастей автомобиля вылетела на встречную полосу. Супруги были пристегнуты, что спасло им жизнь. Они выбрались через переднюю пассажирскую дверь и вызвали полицию.

Виктория Скрипаль полагает, что ДТП могло быть подстроено. По ее словам, балансировку, колеса и подвеску муж проверял в сервисе неделю назад.

«После этого машина все это время стояла, там, где стоит всегда, во дворе нашего дома. Камер вокруг нет, могли и преднамеренно скрутить что-нибудь», – отметила она.

По ее предположениям, это может быть связано с тем, что она критикует расследования СМИ о личностях предполагаемых подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Ранее Виктория Скрипаль заявляла, что верит в непричастность Александра Петрова и Руслана Боширова к инциденту в Солсбери. Комментируя сообщения британских СМИ об увеличении количества «отравителей из Солсбери», она сыронизировала, что вскоре тоже может оказаться среди подозреваемых.

До этого Лондон назвал подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Петров и Боширов. Они дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.