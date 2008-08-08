Племянница Скрипаля пошутила про «отравительницу из Солсбери»

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11 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Как вернуть население на Дальний Восток

Люди продолжают уезжать с Дальнего ВостокаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Владимир Путин потребовал решить главную проблему Дальнего Востока – продолжающийся отток населения. За последние 25 лет регион покинули миллионы людей. Почему население убегает с Дальнего Востока и с помощью каких мер можно было бы обратить эту тенденцию вспять? Подробности...
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Как Россия использует противоречия Китая и Японии

Уже во вторник Владимир Путин и Синдзо Абэ смогут поднять бокалы втроем – с Си ЦзиньпиномФото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Три первых дня этой недели Владимир Путин проведет во Владивостоке – главным образом для участия в Восточном экономическом форуме. Самыми важными гостями которого станут Си Цзиньпин и Синдзо Абэ. Как складываются отношения в треугольнике Россия–Китай–Япония? Будем ли мы играть на противоречиях наших соседей или сумеем выстроить отношения внутри треугольника к нашей выгоде? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Стол, свинья и современное искусство

Антон Крылов, журналист
Заставлять известную актрису залезать на стол в библиотеке – позорно. Но еще позорнее не суметь придумать ничего нового, повторяя даже не Рианну, а булгаковский фельетон столетней давности. Подробности...
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Почему дети Навального выбирают Путина?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
По-человечески, по-отцовски Алексея очень жаль. Бунтует дочь, не признает отцовского авторитета и ценностей. Трагедия отцов и детей не щадит даже самых прогрессивных. Вот и Навального раздавила. Подробности...
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Антипрививочники против Екатерины II

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Новому Просвещению предстоит научить нас ориентироваться в море информации и находить в нем верный путь. Сделать это так же непросто, как приучить людей мыть руки – и так же необходимо. Подробности...
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      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
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          Племянница Скрипаля пошутила про «отравительницу из Солсбери»

             11 сентября 2018, 11:15
          Фото: Владимир Песня/РИА Новости
          Текст: Алина Назарова

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          Племянница Сергея Скрипаля Виктория, комментируя сообщения британских СМИ об увеличении количества «отравителей из Солсбери», сыронизировала, что среди подозреваемых скоро окажется она сама.

          «Первоначально говорилось, что там было шесть человек и с ними была женщина в красном. Я думаю, что женщиной в красном в итоге окажусь я. Только я не знаю, как я попала в Англию, если мне визу не дают», – сыронизировала она в комментарии телеканалу «360».

          По словам Скрипаль, «Россия практически доказала, что Петров – это вымышленный персонаж, а Боширов – вообще не Боширов, а другой человек». «Ну ладно, этих не берем. Давайте еще возьмем … Народу в России много – пока всех переберешь», – добавила Виктория Скрипаль.

          Ранее британское издание Daily Mirror со ссылкой на источник сообщило, что круг подозреваемых в отравлении Скрипалей расширился: теперь их шестеро. Новых подозреваемых назвали «чистильщиками».

          В разговоре с газетой ВЗГЛЯД бывший советский разведчик Михаил Любимов заявлял, что в действиях Петрова и Боширова, как и во всей ситуации в целом, можно найти странности и нестыковки. По его словам, отравление Скрипалей группой из пяти-шести исключено. Любимов отметил, что столь массового заброса агентов-киллеров не было никогда, и для такого дела избыточным может стать привлечение даже двух исполнителей.


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