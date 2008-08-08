Виктория Скрипаль поверила Петрову и Боширову

Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория заявила, что верит в непричастность Александра Петрова и Руслана Боширова к инциденту в Солсбери.

«Конечно, им верю. А я должна верить в то, что они приехали специально отравить Скрипаля? Нет, я в это не верю... Эти люди непричастны», – сказала Скрипаль, передает РИА «Новости».

Она отметила, что на видео Петров «не очень похож» на фотографию, размещенных в британских СМИ, а Боширов – похож.

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В среду Виктория Скрипаль заявила, что обладает информацией об Александре Петрове и Руслане Боширове.

На прошлой неделе Лондон назвал подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Петров и Боширов. Имена их Лондон считал вымышленными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.