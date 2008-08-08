Сестра Юлии Скрипаль рассказала о настоящих Петрове и Боширове

Родственница Сергея и Юлии Скрипалей Виктория заявила, что обладает информацией об Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых Британией в инциденте в Солсбери.

«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», – сказала Виктория Скрипаль, передает «Интерфакс».

Она отметила, что они и их близкие находятся в полном недоумении и «шоке от происходящего». По ее словам, история о причастности к отравлению Петрова и Боширова – фейк, о котором она «знала с первого дня».

«Если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на [опубликованную Скотланд-Ярдом] фотографию, то Петров «даже рядом не стоял» со своей фотографией. Более того, по моим данным, реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании», – добавила Скрипаль.

Ранее в среду подозреваемый Лондоном в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров согласился на следующей неделе дать подробный комментарий СМИ. Так он откликнулся на призыв президента России Владимира Путина к двум россиянам, которых Лондон обвинил в отравлении.

Путин заявил, что российские власти установили личности и нашли этих людей. По словам президента, это гражданские лица.