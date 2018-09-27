Глава МИД Британии рассказал о «жестком» разговоре с Лавровым

Переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН были «честным обменом мнениями», заявил глава МИД Британии Джереми Хант.

В интервью телеканалу Sky News Хант заявил, что разговор «был довольно жестким, поскольку неприемлемо чтобы Россия поручала агентам ГРУ впервые применять химическое оружие на британской земле», передает ТАСС.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.

При этом в Британии звучат самые странные версии произошедшего. Так, там сообщали, что Скрипали спаслись после «отравления нервно-паралитическим веществом» благодаря тому, что пошел сильный дождь.

В начале сентября Лондон заявил, что подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипалей. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Боширов и Петров не годятся на роль «убийц из ГРУ».