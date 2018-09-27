В Сенате США отказались снимать санкции с российских парламентариев

Члены комитета Сената США по международным отношениям проголосовали против предложения сенатора Рэнда Пола, который подготовил поправку о снятии санкций с российских парламентариев, сообщает Daily Beast.

«Санкции были введены, потому что эти члены Думы проголосовали за разрешение Путину вторгнуться в Украину и забрать Крым. Ничего в этом вопросе не изменилось», – передает РИА «Новости» слова главы комитета Боба Коркера.

По его словам, в парламенте России более 600 членов не находятся под санкциями, и с ними американские сенаторы могут встретиться. И даже с теми, кто попал под действие американских ограничений, можно встретиться на других площадках – в частности, на Мюнхенской конференции по безопасности или в Израиле.

«Так что оно (предложение) было обоснованно отклонено по ясным причинам», – заявил Коркер.

Daily Beast сообщает, что из 21 сенатора в комитете против поправки выступили 20. За проголосовал только сам Пол.

Ранее газета Daily Beast сообщила, что Рэнд Пол, который посетил Россию в августе, планировал внести на рассмотрение в конгресс поправку об отмене санкций в отношении российских парламентариев. Поправку сначала предложили на рассмотрение профильному комитету сената.