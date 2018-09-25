Рэнд Пол подготовил поправку о снятии санкций с российских парламентариев

Американский сенатор Рэнд Пол, который летом посетил Россию, подготовил поправку о взаимной отмене санкций против российских и американских законодателей, сообщает Daily Beast.

Ожидается, что поправка будет внесена в комитет сената США по иностранным делам в среду, передает ТАСС.

Член сената Конгресса США от Республиканской партии Рэнд Пол в августе встретился с членами Совфеда. Тогда он пообещал добиться снятия санкций с российских парламентариев и заявил, что не даст другим сенаторам «с легкостью» принять новые санкции против России.