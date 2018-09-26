Нетаньяху дал новую характеристику катастрофе Ил-20

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что крушение российского самолета Ил-20 над Средиземным морем могло привести к более серьезным последствиям, сообщает израильская радиостанция Kan.

«Крушение российского самолета могло иметь куда более серьезные последствия», – сказал Нетаньяху, передает ТАСС.

Премьер сообщил, что обратился к Трампу с некоторыми просьбами, и американский президент дал «однозначные инструкции». «Все, о чем я просил, я получил», – добавил он.

Нетаньяху также заявил, что обсуждал с лидером США передачу С-300 Сирии.

«Это – очень серьезные вопросы для безопасности Израиля в контексте последних событий», – сказал премьер. По его словам, некоторые из поднятых на переговорах с Трампом вопросов касались передачи С-300.

Ранее в Кремле сообщили, что после возвращения Нетаньяху с Генассамблеи ООН может состояться его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

О решении возобновить поставки в Сирию комплексов С-300 объявил в понедельник министр обороны Сергей Шойгу, отметив, что это нужно для укрепления противовоздушной обороны САР после крушения Ил-20.

В воскресенье Минобороны представило подробные данные о катастрофе российского Ил-20, подтвердив вину Израиля.