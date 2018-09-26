В Кремле назвали сроки ближайших контактов Путина и Нетаньяху

После возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Генассамблеи ООН в Нью-Йорке может состояться его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Путин с Нетаньяху встречается очень часто, и я думаю, конечно, эти встречи будут продолжены. Насколько мне известно, Нетаньяху находится в Нью-Йорке, наши лидеры условились о продолжении контактов, и я не исключаю, что после возвращения из Нью-Йорка может состояться телефонный разговор», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее израильские СМИ заявили, что Россия якобы отказалась принимать премьера Нетаньяху и министра обороны Авигдора Либермана после трагедии с Ил-20.

Однако в Кремле заявили, что эта информация не соответствует действительности.