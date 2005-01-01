Сигал разъяснил свою фразу о желании возглавить Приморье

Актер и спецпредставитель Министерства иностранных дел России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал не намерен возглавлять Приморский край, рассказал его представитель Анар Рейбанд.

«Серьезных намерений возглавить край у нас нет. Это был полушуточный ответ на вопрос из зала», – цитирует РИА «Новости» представителя актера.

Ранее Сигал заявлял, что хочет познавать Приморский край и стать его губернатором. Он отметил, что по отцовской линии его предки родом именно из Приморья.

Напомним, результаты выборов губернатора в Приморском крае объявили недействительными в связи с нарушением законодательства.