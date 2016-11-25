Сигал заявил о желании возглавить Приморский край

Актер и спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что с удовольствием стал бы губернатором Приморья.

Сигал приехал Владивосток на мероприятия международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», передает РИА «Новости».

Он рассказал, что его предки по отцовской линии родом из Приморья.

«Я каждый раз хочу познавать Приморский край, увидеть больше. И стать вашим губернатором», – сказал Сигал.

Он также поведал о работе на посту спецпредставителя МИД по российско-американским гуманитарным связям. По словам Сигала, он пока находится «на стадии переговоров с министерством иностранных дел», так как должность получил недавно.

«Хотя пост у меня недавно, я продолжаю делать то, что делал всегда, – укрепляю связь между странами. Сейчас я делаю то же самое для Японии, обсуждаю проблемы в отношениях дипломатических», – пояснил он.

В любом случае он считает своей миссией «укреплять дипломатический имидж России за рубежом».

Актер также заметил, что русские женщины самые лучшие.

Напомним, результаты выборов губернатора в Приморье были объявлены недействительными из-за нарушений законодательства, влияющих на результаты волеизъявления избирателей.

В августе актер Стивен Сигал, получивший в 2016 году гражданство России, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, так как большую часть времени живет и работает в России.

В апреле 2017 года Стивен Сигал попал в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.