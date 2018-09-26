Названы условия досрочного восстановления Союза биатлонистов России

Международный союз биатлонистов (IBU) рассказал об условиях, необходимых для досрочного восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР).

«Внеочередной конгресс в случае необходимости может созвать исполком IBU. Исполком должен будет созвать внеочередной конгресс, если обоснованное предложение было представлено одной десятой национальных федераций, или если такое решение принято простым большинством членов исполкома», – сообщили ТАСС в пресс-службе IBU.

По словам нового главы IBU Олле Далина, вопрос восстановления прав СБР на конгрессе может быть рассмотрен после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в ВАДА, что уже произошло.

Сейчас СБР ограничен в правах: он может продолжать заявлять спортсменов на старты, но не имеет права голоса на конгрессе IBU, не может выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и не может претендовать на проведение международных соревнований.

В начале сентября Международный союз биатлонистов (IBU) решил не восстанавливать Союз биатлонистов России (СБР) в правах.

В то же время в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) заявили об условиях, связанных с восстановлением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Согласно достигнутой договоренности, ВФЛА оплачивает расходы рабочей группы и другие судебные издержки ИААФ, связанные с восстановлением. Этот процесс и юридические разбирательства продолжаются, поэтому на данном этапе окончательной суммы нет», – сообщили в ИААФ.

Решение по вопросу восстановления ВФЛА ИААФ будет принимать в декабре на основании доклада независимой рабочей группы.

Ранее в среду стало известно, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне о восстановлении членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).