Федерация легкой атлетики подала апелляцию о восстановлении в ИААФ

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне о восстановлении членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщают СМИ.

Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин в письме президенту ИААФ Себастьяну Коу потребовал «как можно скорее» восстановить статус ВФЛА в связи с восстановлением РУСАДА в правах в ВАДА. Это было одним из критериев снятия дисквалификации с ВФЛА, передает ТАСС со ссылкой на британскую The Times.

Он отметил, что другие критерии восстановления статуса ВФЛА являются «практически идентичными тем, что были выдвинуты РУСАДА».

Также он сообщил, что Россия обратилась в Спортивный арбитражный суд, опротестовывая решение исполкома ИААФ продлить отстранение ВФЛА.

В ответном письме ИААФ заявила, что «продолжит бороться за права чистых спортсменов».

Условиями восстановления ВФЛА являются восстановление РУСАДА, признание выводов докладов Макларена об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Играх-2014 в Сочи и комиссии МОК о вовлеченности Минспорта в допинговый скандал, а также предоставление доступа к базе данных и допинг-пробам московской лаборатории.

На прошлой неделе исполком ВАДА проголосовал за восстановление РУСАДА.

В июле ИААФ продлила отстранение ВФЛА.

ВФЛА была временно лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года после доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Паунда.