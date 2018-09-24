Россия получила новые возможности разведки над странами Запада

В Минобороны России сообщили, что сертификация российского самолета Ту-214 в рамках Договора об открытом небе позволяет расширить эффективность наблюдательных полетов над США и Британией.

«В Вене на полях Консультативной комиссии по Договору по открытому небу, представитель США подписал итоговый протокол по освидетельствованию российского самолета наблюдения Ту-214ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060», – сказал глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает РИА «Новости».

По его словам, сертификация этого самолета позволяет России расширить возможности по эффективному выполнению наблюдательных полетов, «в том числе и над территориями Великобритании, США и Канады».

Ранее представитель Пентагона Эрик Пэхон подтвердил, что США сертифицировали новейший российский самолет Ту-214 в рамках Договора об открытом небе.

«США сегодня подписали отчет о сертификации по российскому самолету Ту-214 для «Открытого неба» на полях заседания консультативной комиссии по «Открытому небу» в Вене», – сказал Пэхон.

Практическая дальность полета Ту-214 ОН – 6,5 тыс. км. На нем установлены три цифровых фотоаппарата и инфракрасная аппаратура, способная обеспечить всепогодность контроля.

Ранее источники сообщили, что США решили сертифицировать новейший российский самолет Ту-214 в рамках Договора об открытом небе, хотя ранее отказывались это делать.