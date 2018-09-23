В Москве не удалось выявить победителя в главном футбольном дерби страны

Футболисты московских ЦСКА и «Спартака» сыграли вничью со счетом 1:1 в московском дерби в рамках восьмого тура чемпионата России.

Голы в матче забили спартаковец Фернандо на 30-й минуте и армеец Никола Влашич на 62-й минуте, передает ТАСС.

Ранее в воскресенье в Санкт-Петербурге «Зенит» победил прошлогоднего чемпиона страны московский «Локомотив» со счетом 5:3.