«Зенит» и «Локомотив» забили восемь голов на двоих в матче чемпионата России

В матче чемпионата России в Санкт-Петербурге местный «Зенит» победил прошлогоднего чемпиона страны московский «Локомотив» со счетом 5:3, это самый результативный матч сезона.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев поля. В их составе отличились дважды Олег Шатов (13-я и 64-я минута), Александр Ерохин (48), Артем Дзюба (57) и Себастьян Дриусси (90). У «железнодорожников» голы забивали Дмитрий Баринов (17), Алексей Миранчук (74) и Федор Смолов (85), передает РИА «Новости».

«Локомотив» заканчивал матч вдесятером – на 78 минуте матча на поле вышел Дмитрий Тарасов, который за пять минут получил две желтые карточки и на 82-й минуте был удален.

Также во втором тайме на поле появился нападающий Александр Кокорин, который не выходил на поле с марта из-за травмы крестообразных связок.

Пока это самый результативный матч текущего чемпионата России.