Соглашение по Идлибу назвали символом победы России в Сирии

Колумнист британского издания Independent Патрик Коуберн считает, что создание демилитаризованной зоны в Идлибе усилиями Москвы и Анкары является символом победы России в Сирии.

По мнению колумниста, соглашение между Россией и Турцией о будущем Идлиба представляет собой «символ того, насколько далеко Москва оторвалась вперед от других в Сирии», передает РИА «Новости».

Автор подчеркивает, что Владимир Путин способен подписать двустороннее соглашение со второй по силе страной – участницей НАТО, невзирая на США и других членов блока.

Журналист отмечает, что соглашение о демилитаризации дает Турции относительную свободу для расширения своего военного контингента на севере Сирии, однако Анкара может делать это лишь с одобрения Москвы.

Автор уверен, что Россия на самом деле была всегда сильнее, чем казалась, потому что даже после распада ССССР страна продолжала оставаться ядерной державой, «способной уничтожить мир».

Он также считает, что восстановление России в статусе великой державы всегда было неизбежно, и было только ускорено расчетливостью Москвы в отстаивании своих интересов и глупыми ошибками соперников.

Напомним, в пятницу соглашение Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Идлибу было официально распространено в ООН.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой «русско-турецкой границе», которую прочертили в Идлибе лидеры двух стран.