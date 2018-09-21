Соглашение Путина и Эрдогана по Идлибу официально распространено в ООН

В качестве официального документа СБ ООН распространено соглашение лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Идлибу, сообщил пресс-секретарь постпредства России при организации Федор Стржижовский.

Пресс-секретарь сообщил, что меморандум о стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб распространили во вторник, передает РИА «Новости».

Во вторник сообщалось известно, что Россия собралась распространить российско-турецкий меморандум по Сирии как официальный документ ООН.