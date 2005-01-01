В США признали, что воюют в Сирии против России

В Сирии США воюют не с террористами, а с Россией, заявил американский экономист, обозреватель Пол Крейг Робертс.

США находят все больше предлогов для атак на сирийскую армию. Раньше это было якобы применение Башаром Асадом химического оружия Теперь США угрожают атаковать Сирию, пытаясь предотвратить освобождение провинции Идлиб от их «союзников-террористов», передает RT слова Робертса.

По его мнению, чтобы начать наступление на Идлиб, Россия должна обеспечить превосходство в воздухе на всей сирийской территории, а это риск уничтожения наступательного вооружения США.

Россия откладывает операцию в Идлибе, а провокаций США становится все больше. В итоге это может привести к вынужденному отступлению России, либо ядерной войне, считает он.

«Российское правительство не понимает, что Вашингтон ведет войну против России, а не против террористов?» – недоумевает Робертс.

Ранее в субботу стало известно, что возглавляемая США международная коалиция вывезла боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ* из сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В начале сентября глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва наблюдает подспудное желание Вашингтона вывести запрещенную в России террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» из-под удара в Сирии.

В Минобороны заявляли, что экспансия террористической группировки «Исламское государство*» в Сирию стала возможной благодаря преступному бездействию США и коалиции.