Международная коалиция во главе с США вывезла боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ* из сирийской провинции, сообщили источники агентства SANA.

Военные высадились в районе деревни аль-Мурашида в провинции Дейр-эз-Зор и вывезли «чиновников» ИГ* в неизвестном направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

В понедельник боевики в Идлибе перекрыли для мирных жителей гуманитарный коридор.

На прошлой неделе полевой командир группировки боевиков рассказывал о совместных учениях с морскими пехотинцами США на юге Сирии.

В начале сентября в Минобороны России заявляли, что экспансия террористической группировки «Исламское государство**» в Сирию стала возможной благодаря преступному бездействию США и так называемой международной коалиции.