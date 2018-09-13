Главарь боевиков рассказал о совместных с морпехами США учениях на юге Сирии

Учения морских пехотинцев США на юге Сирии являются «посланием» для России и Ирана, заявляет полевой командир группировки боевиков, участвующей в маневрах.

Командующий поддерживаемой Пентагоном группировки «Магавир ат-Таура» полковник Муханад аль-Талаа заявил, что восьмидневные учения ВС США в сирийской Танфе важны для ситуации в регионе.

«Эти учения имеют большое значение. Они усилили оборону района, улучшили боевые возможности и боевой дух военнослужащих», – сказал Талаа, передает Reuters.

Представитель США сказал, что учения были демонстрацией силы. Пентагон уведомлял об учениях Москву, чтобы предотвратить «недопонимание или усиление напряженности».

«Учения были проведены для укрепления наших возможностей и обеспечения готовности реагировать на любую угрозу нашим войскам районе наших операций», – заявил полковник Шон Райан.

По словам командующего оппозиционной группировки, его силы останутся в Ат-Танфе, «хотят этого русские и иранцы или нет».

Представители вооруженной оппозиции подтвердили, что в сентябре в Ат-Танф прибыли сотни морпехов США, чтобы примкнуть к силам гарнизона и участвовать в учениях.

Ранее СМИ сообщали, что более сотни морских пехотинцев США направлены в район Ат-Танф на юго-востоке Сирии, где расположена база антитеррористической коалиции.

Москва ранее уже выражала беспокойство ситуацией в Ат-Танфе. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США создали в этом районе одностороннюю зону безопасности, откуда периодически совершают вылазки боевики.