Главарь боевиков рассказал о совместных с морпехами США учениях на юге Сирии

Взгляд
13 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
Разделы

Северный морской путь становится дорогой с двусторонним движением

Самый молодой порт Сабетта лидирует по росту грузооборотаФото: пресс-службы губернатора ЯНАО
Первые контейнерные перевозки из Азии в Европу по Северному морскому пути доказывают эффективность и востребованность этой транспортной артерии. До сих пор грузы шли в страны Азии благодаря развитию портовой и нефтегазовой инфраструктуры Ямала и стартовавшим экспортным поставкам СПГ в Китай. Теперь СМП становится арктической дорогой с двусторонним движением. Подробности...
Перейти а раздел…

Могут ли американцы любить Россию

В США есть старая традиция изображения русской угрозы Фото: the Catechetical Guild Educational Society
С момента инаугурации Дональда Трампа американские элиты потратили колоссальные усилия на демонизацию России. Но рано или поздно этот инструмент борьбы с 45-м президентом США станет бессмысленным. Но вот улучшится ли после этого отношение американцев к нашей стране? И может ли Россия как-то повлиять на это? Подробности...
Перейти а раздел…

Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
Перейти а раздел…

Илон Маск оказался капиталистическим хищником

Илона Маска называют «символом прогресса» и «гением современности». Оказалось, он обычный эксплуататорФото: Jae C. Hong/AP/ТАСС
Инновационные корпорации США умело создают себе имидж либеральных, продвинутых, гуманных организаций. Но грязный секрет их успеха – жестокая эксплуатация. Многомиллионные прибыли предопределены полным бесправием сотрудников, положение которых подчас хуже, чем сто лет назад. До последнего времени многие не верили, что «Теслы» Илона Маска это тоже может касаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Как правильно каяться в эпоху оттепели

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Каяться надобно умело. Каяться нужно за грехи своей родины и своего народа. Разговоры о том, что другие народы совершали аналогичное или худшее, выдают в тебе гордыню и нежелание покаяться как следует. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

В тоске по лучшему в мире мороженому

Дометий Завольский, историк-архивист
Даже для «новых красных» очевидно, что жизнь в СССР до 1950-1960-х годов была тяжелой и дикой. Требуется найти какое-то рациональное объяснение: на фоне чего же такого чудовищно уродливого «красный проект» безмерно велик и прекрасен. Подробности...
Обсуждение: 122 комментария

Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

Андрей Бабицкий, журналист
Рано говорить, что в Дагестане установилась теократия. Но шокирующе грубый ответ Нурмагомедова Тимати показывает, какой силы ненависть продуцирует салафизм и насколько он опасен. Подробности...
Обсуждение: 77 комментариев
    Перейти а раздел…

    Петров и Боширов дали интервью Симоньян

    Обсуждение: 30 комментариев

    Через дыру в «Союзе» стали видны отличия русских от американцев

    Как выглядят «агенты ГРУ» с точки зрения англичан?

      Перейти а раздел…

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 21 комментарий

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Британский суд отменил арест активов Газпрома
          Рубль сильно упал на фоне информации о «жестких» санкциях против РоссииГенерал объяснил, почему Петров и Боширов непригодны на роль ликвидаторовПосле признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадокПольская церковь поддержала Россию по поводу автокефалии для Украины
          Психоналитик рассказала о несоответствиях в поведении Петрова и БошироваБританская пресса «лишилась дара речи» от интервью Петрова и БошироваПосольство США «назначило» в России нового «премьера»Киев: Суд в Швеции отменил приостановку взыскания миллиардов с Газпрома
          Роскосмос и НАСА согласовали позиции по инциденту с отверстием на МКСВ Британии арестован критик официальной версии «дела Скрипалей»Захар Прилепин опроверг сообщения о разоружении «своего» батальонаРоссияне возмущены жадностью Apple

          Главная тема


          Раскрылся смысл фразы Путина о действиях Боширова и Петрова

          «звонят разные люди»


          Стало ясно, как Петров и Боширов нашли Симоньян

          свобода слова


          Три украинских политика поругались в прямом эфире из-за «языка оккупантов»

          «есть вопросы»


          Пентагон обеспокоился действиями российских кораблей у берегов Сирии

          новейшие самолеты


          В Госдуме ответили на угрозу США применить в Сирии истребители F-35

          армия и вооружение


          Назван срок ликвидации зависимости ядерных сил России от Белоруссии

          момент истины


          Франция призналась, почему Запад боится разгрома боевиков в Идлибе

          внешнее вмешательство


          США резко подняли ставки в сирийской войне нервов

          искусственный раскол


          Как и зачем США создают «автокефальную церковь на Украине»

          Тимати и Нурмагомедов


          Андрей Бабицкий: Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

          Дыра в «Союзе»


          Эдуард Биров: Нужно ли выгонять американцев с МКС за диверсию

          православный раскол


          Егор Холмогоров: Украинский церковный сепаратизм инициировала власть западных стран

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Главарь боевиков рассказал о совместных с морпехами США учениях на юге Сирии

          13 сентября 2018, 21:05

          Текст: Алексей Ласнов

          Версия для печати

          Учения морских пехотинцев США на юге Сирии являются «посланием» для России и Ирана, заявляет полевой командир группировки боевиков, участвующей в маневрах.

          Командующий поддерживаемой Пентагоном группировки «Магавир ат-Таура» полковник Муханад аль-Талаа заявил, что восьмидневные учения ВС США в сирийской Танфе важны для ситуации в регионе.

          «Эти учения имеют большое значение. Они усилили оборону района, улучшили боевые возможности и боевой дух военнослужащих», – сказал Талаа, передает Reuters.

          Представитель США сказал, что учения были демонстрацией силы. Пентагон уведомлял об учениях Москву, чтобы предотвратить «недопонимание или усиление напряженности».

          «Учения были проведены для укрепления наших возможностей и обеспечения готовности реагировать на любую угрозу нашим войскам районе наших операций», – заявил полковник Шон Райан.

          По словам командующего оппозиционной группировки, его силы останутся в Ат-Танфе, «хотят этого русские и иранцы или нет».

          Представители вооруженной оппозиции подтвердили, что в сентябре в Ат-Танф прибыли сотни морпехов США, чтобы примкнуть к силам гарнизона и участвовать в учениях.

          Ранее СМИ сообщали, что более сотни морских пехотинцев США направлены в район Ат-Танф на юго-востоке Сирии, где расположена база антитеррористической коалиции.

          Москва ранее уже выражала беспокойство ситуацией в Ат-Танфе. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США создали в этом районе одностороннюю зону безопасности, откуда периодически совершают вылазки боевики.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............