США направили дополнительные подразделения в Сирию

Более сотни морских пехотинцев США направлены в район Ат-Танф на юго-востоке Сирии, где расположена база антитеррористической коалиции, сообщили американские СМИ со ссылкой на представителей Пентагона.

Сейчас в Ат-Танфе находятся около 600 американских, британских и норвежских военнослужащих, представители спецслужб Иордании, передает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ.

Представители Пентагона сообщали, что за последнюю неделю дважды российская сторона информировала по «горячей линии» о готовящемся ударе по этому району.

В пятницу силы возглавляемой США международной коалиции начали учения на востоке Сирии, на которых отрабатывают «атаку с воздуха на подразделение размером с роту с боевыми стрельбами». По данным американских СМИ, учения проводятся в ответ на якобы имевшую место «серию угроз российских военных».

Москва ранее уже выражала беспокойство ситуацией в Ат-Танфе. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США создали в этом районе одностороннюю зону безопасности, откуда периодически совершают вылазки боевики.