США придумали ответ на «серию угроз российских военных» в Сирии

США проводят военные учения на востоке Сирии в ответ на якобы имевшую место «серию угроз российских военных», утверждают американские СМИ со ссылкой на военных США.

CNN заявляет, что приказ об учениях был отдан «конкретно после поступившего 1 сентября от России предостережения о намерении войти» на ту часть сирийской территории, где на данный момент находятся американские войска, передает ТАСС.

Как заявил один из должностных лиц вооруженных сил США, Вашингтон хочет, чтобы Москва и Дамаск «могли наблюдать за действиями военных США и получить представление о степени их боеготовности».

В четверг CNN утверждала, что Россия за неделю дважды уведомляла США о том, что ее силы и сирийские войска готовы наносить удары на территории Сирии, где находятся «десятки американских военных».