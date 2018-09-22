Назван самый опасный город мира

Самым опасным на Земле является город Сан-Педро-Сула, расположенный на северо-западе Гондураса, выяснил исследовательский портал Numbeo.

Эксперты Numbeo оценили города по уровню преступности на основании последних данных 2018 года.

В рейтинг вошло 346 городов. В десятку также попали Питермарицбург (ЮАР), Каракас (Венесуэла), Форталеза (Бразилия), Порт-Морсби (Папуа Новая Гвинея), Сальвадор (Бразилия), Йоханнесбург (ЮАР), Претория (ЮАР), Дурбан (ЮАР) и Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Российские города считаются относительно безопасными, они находятся в середине рейтинга: Новосибирск занимает 126-ю позицию, Москва – 174-ю, Санкт-Петербург – 210-ю. А Нижний Новгород, расположившийся на 337-м месте, вошел в десятку самых безопасных городов.

Наименее опасным городом стал Абу-Даби (ОАЭ).