Появилось видео подготовки инсценировки «химатаки» в сирийском Идлибе

Агентство SANA опубликовало видео подготовки инсценировки «химатаки» в сирийском Идлибе; инсценировка готовится «Белыми касками» с целью обвинить в атаке армию Сирии.

Через несколько минут видео было удалено с сервиса Youtube. На сайте агентства остался только текст, в котором описывается инсценировка, передает РИА «Новости».

YouTube мотивировал удаление видео тем, что оно не соответствует правилам этого интернет-сервиса, передает ТАСС.

В пятиминутном видео было показано три «сценария».

На видео одни и те же люди оказываются то «жертвами химатаки», то парамедиками; в двух фрагментах показано, как одного и того же человека несут на носилках в машину скорой помощи, при этом в одном случае его рубашка застегнута, а в другом – расстегнута.

Сперва зрителю показывают лежащих на земле якобы «жертв», мужчину переносят на носилках в машину скорой помощи, ребенка поливают водой в фургоне пикапа. Однако в двух других версиях мужчина, который в первом варианте сценария лежал на носилках, помогает поливать ребенка.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Белые каски» должны сыграть главную роль в инсценировке химатаки в Сирии.

Перед этим о подготовке провокации с химическим оружием в Идлибе «Белыми касками» говорил постпред России при ООН Василий Небензя.