Памфилова сказала, во сколько обойдутся новые выборы главы Приморья

Глава ЦИК Элла Памфилова в интервью телеканалу РБК заявила, что затраты на проведение новых выборов Приморья могут составить от 100 до 200 млн рублей из регионального бюджета.

«Мы можем сейчас прикинуть, если как обычно выделяется на два тура, от 200 до 100 млн рублей в зависимости от того как пойдет, ну где-то в этих пределах», – сказала Памфилова, передает ТАСС.

По ее словам, в законе предусмотрено, что в этом случае деньги должны выделяться из краевого бюджета, поскольку выборы региональные.

Памфилова заявила ранее, что ЦИК рекомендует избиркому Приморья признать выборы губернатора недействительными. В Кремле поддержали требование ЦИК провести новые выборы в Приморье.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко в попытке захватить власть. После обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.