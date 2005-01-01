Том Харди сказал, за кого будет болеть в поединке Нурмагомедова и Макгрегора

Британский актер Том Харди рассказал о своих ожиданиях от боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

«Они оба хорошие бойцы, и не из моей страны. Я просто хочу посмотреть классный бой. Они оба крутые», – ответил Харди на вопрос, за кого из бойцов он будет болеть, передает Super.

Ранее Нурмагомедов сообщал СМИ, что «просто раздавит» ирландского бойца смешанных единоборств. Бой ирландца с российским спортсменом состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Россиянин получит за него рекордный гонорар.

Приглашение посетить поединок получили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.