В Кремле прокомментировали решение ВАДА по РУСАДА

Кремль позитивно оценивает решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете непримиримую позицию в отношении допинга и его использования президента Путина. Вы знаете все соответствующие поручения, которые давались президентом по разработке соответствующей программы и так далее. В этой связи, безусловно, решение ВАДА расценивается нами позитивно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

В то же время Песков отметил, что еще предстоит пройти «достаточно долгий путь на пути к окончательной нормализации рабочего процесса и выстраиванию всех его нюансов».

В четверг ВАДА приняло решение о восстановлении РУСАДА в правах. Российское антидопинговое агентство может быть отстранено повторно, если до конца года не предоставит доступа к данным московской лаборатории.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как России удалось добиться восстановления РУСАДА.