Проблемы с безопасностью в закрытой ФБР обсерватории связали с любителем порно

Солнечная обсерватория в американском штате Нью-Мексико была закрыта ФБР из-за уборщика, подозреваемого в просмотре и хранении детской порнографии, сообщает Albuquerque Journal.

Выяснилось, что агенты ФБР, которые расследовали дело о распространении детской порнографии, зафиксировали сигнал с компьютера в здании обсерватории, свидетельствующий о доступе к сайтам с запрещенным контентом, передает РИА «Новости».

В обсерваторию пришли с обыском, в ходе которого был обнаружен ноутбук с детской порнографией. Сотрудники учреждения пояснили, что в часы, когда с компьютера заходили на сайты с запрещенным контентом, доступ имел только уборщик.

Компьютер конфисковали. После этого сотрудник клининговой компании запаниковал и начал распространять слухи об орудующем в округе серийном убийце. Вероятно, так он хотел отвести от себя подозрения.

В результате обсерваторию временно закрыли из-за «проблем с безопасностью». Учреждение возобновило работу 17 сентября.