ФБР закрыло обсерваторию из-за таинственных «проблем с безопасностью»

Обсерватория по изучению солнечных пятен в штате Нью-Мексико закрыта на неопределенное время в связи с начатым ФБР расследованием проблем с безопасностью, сообщают СМИ.

Персонал обсерватории эвакуирован, как и сотрудники находящегося рядом почтового отделения, еще 6 сентября, передает ТАСС со ссылкой на портал Space.com.

До сих пор никакого объяснения происходящему официально не было дано. В заявлении Ассоциации университетов, занимающихся астрономическими наблюдениями, (ее сотрудники работают обсерватории) говорится о «проблеме с безопасностью» и о решении эвакуировать персонал «в качестве меры предосторожности».

В отсутствие полноценной информации в Сети начали распространяться слухи. Одни писали о том, что астрономам приказали молчать о якобы выявленной ими сверхмощной вспышке на Солнце. Другие предполагали, что закрытие обсерватории связано со шпионажем.