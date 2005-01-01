Aston Martin намерен выручить 7 млрд долларов через IPO

Британский автопроизводитель класса люкс Aston Martin собрался привлечь через первое публичное предложение (IPO) порядка 5,07 млрд фунтов (6,7 млрд долларов), установив ценовой диапазон от 17,50 до 22,50 фунтов за акцию для флотации на фондовом рынке.

Компания, которая прославилась выпуском спортивных автомобилей, управляемых киногероем агентом Джеймсом Бондом, заявила в августе о проведении IPO, передает Reuters.

Отмечается, что Aston Martin – первый за несколько десятилетий британский автопроизводитель, который решил провести IPO.

Компания опубликует проспект эмиссии в четверг. При этом окончательную сумму, на которую будут выпускаться ценные бумаги, планируют озвучить 3 октября.

Ожидается, что уже 8 октября акции будут допущены на Лондонскую фондовую биржу.