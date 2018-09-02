«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра установила рекорд посещаемости домашних матчей санкт-петербургской команды за последние 34 года.

Игра завершилась со счетом 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Санкт-Петербург», передает ТАСС.

«Зенит» набирает 16 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Спартак» уступает лидеру на два балла и идет следом.

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что на стадион пришли 61 тыс. 467 человек. Игра побила 34-летний рекорд посещаемости для команды. Ранее самой посещаемой игрой в постсоветской истории петербургского клуба была встреча со «Спартаком» (5:1), сыгранная в чемпионате России 6 августа 2017 года (53 тыс. 99 человек).

Самым посещаемым матчем «Зенита» остается встреча чемпионата СССР с киевским «Динамо», которая состоялась в 1984 году (70 тыс. зрителей).

В следующем туре 16 сентября «Зенит» на выезде сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» в этот же день примет грозненский «Ахмат».