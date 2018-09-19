Посольству России не удалось выяснить информацию о новом инциденте в Солсбери

Российское посольство в Великобритании не может судить о достоверности публикаций британских СМИ о якобы отравлении гражданки России в ресторане Prezzo в Солсбери, так как не получило официального ответа от Лондона, сообщил представитель посольства.

«Нам трудно судить о случившемся и о том, насколько вся публикуемая в британской прессе информация на этот счет достоверна. Исходим из того, что у британской полиции есть все возможности провести всестороннее расследование, быстро разобраться в этой истории», – передает его слова ТАСС.

Он выразил надежду на то, что результаты расследования будут представлены общественности и дело не ограничится утечками в СМИ, как это было ранее.

В то же время, добавил представитель посольства, официальный Лондон не имеет желания сотрудничать с Россией по подобным вопросам.

«После первых сообщений в британских СМИ о пищевом отравлении упомянутых лиц посольство с учетом промелькнувшей информации о российском происхождении Анны Шапиро оперативно запросило у британской полиции официальные комментарии об этом происшествии и гражданстве пострадавших. К сожалению, до сих пор официального ответа мы не получили», – сообщил дипломат.

Он отметил, что в посольстве считают это свидетельством нежелания британских правоохранительных органов сотрудничать с посольством. Это наблюдается уже в ряде других резонансных дел.

Ранее в среду пострадавшая от отравления в ресторане Солсбери уроженка России Анна Шапиро рассказала подробности произошедшего. Сейчас ее выписали из клиники, ее муж пришел в сознание.

Во вторник полиция Британии озвучила окончательные выводы о новом инциденте в ресторане, отметив, что отравление не было связано с воздействием нервно-паралитического газа.

При этом Лондон не реагировал на запросы России о наличии россиян среди пострадавших в ресторане.