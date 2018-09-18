СБУ заявила о задержании «близкого к Кадырову» россиянина

Служба безопасности Украины заявила, что сотрудники украинских правоохранительных органов задержали в Киеве гражданина России, который якобы близок к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Полиция Киева утверждает, что правоохранители отрабатывали сообщение о подозрительном автомобиле, где могут быть запрещенные предметы, передает UNN.

«В ходе осмотра с участием понятых у водителя в кармане нашли порошкообразное вещество белого цвета. Начато уголовное производство», – заявили в пресс-службе.

Водителя задержали.

В полиции утверждают, что при проверке документов была установлена личность водителя – гражданина другого государства, 1995 года рождения. В салоне были также двое молодых людей, 1994 и 1996 рождения.

В СБУ заявляют, что задержаны люди, «близкие к режиму Кадырова».

«Но поскольку выяснилось, что речь идет о вымогательстве, то это передали в Нацполицию. И они провели задержание», – отметили в СБУ.

У россиянина, как утверждается, изъяли у него вещества, похожие на амфетамин, марихуану и неизвестное хрустальное вещество.