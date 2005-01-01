Израильские СМИ оценили последствия инцидента с Ил-20

Инцидент со сбитым в Сирии самолетом Ил-20 с 15 российскими военными на борту может нарушить хрупкий баланс сил в этой арабской республике, считает израильское издание Jerusalem Post.

Издание напоминает, что Россия и ранее обвиняла Израиль в авиаударах в Сирии, однако прежде риторика Москвы не была такой жесткой. Это связано с тем, что на этот раз погибли российские военнослужащие. При этом, пишет Jerusalem Post, Россия могла и не обвинять израильских пилотов, а возложить вину на сирийские силы ПВО, но в таком случае это походило бы на самокритику, так как Дамаск использует российскую технику, передает RT.

В то же время издание признает возможность того, что Израиль мог умышленно пойти на сложную военную хитрость, чтобы запутать силы ПВО Сирии. В Москве отметили, что уведомление поступило менее чем за минуту до удара – и это не позволило вывести российский самолет в безопасную зону. Самолет Ил-20 могли использовать в качестве прикрытия.

Все это указывает на то, что военные силы, находящиеся в Сирии, недостаточно хорошо наладили коммуникацию друг с другом. Ситуация стала испытанием и для российских и сирийских сил ПВО. Кроме того, Москва не хочет использовать в регионе С-400, так как она продает их Турции. Россия оказалась в затруднительном положении – использование современных комплексов может обострить конфликт, а с другой – неприменение их вызовет непонимание у сирийцев, которые ожидают защиты своих самолетов и военных объектов.

Проблемой является эта ситуация и для Израиля, пишет Jerusalem Post, который настаивает на выходе Ирана из Сирии и одновременно поддерживает хорошие отношения с Россией. Москва давала понять, что понимает обеспокоенность Израиля в связи с вовлеченностью Ирана в сирийский конфликт.

«После Латакии возникла угроза, что этот хрупкий баланс может измениться. Москва не может игнорировать смерть российских военнослужащих, и Россия дает понять, что не собирается признавать произошедшее ужасной ошибкой, а скорее видит в авиаударах угрозу жизням россиян», – заключает издание.

Во вторник Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, из-за чего российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской правительственной армии.

Израиль отверг обвинения в свой адрес и пообещал содействовать расследованию.