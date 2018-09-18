У Роскомнадзора появились вопросы к Twitter и Facebook

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что до 15 декабря направит компаниям Twitter и Facebook письмо, в котором спросит об исполнении требования законодательства России по хранению данных россиян.

«Насколько я знаю, они (Twitter) эту работу ведут (по локализации хранения персональных данных россиян на территории России). Намерен до 15 декабря, до конца года отправить им соответствующее письмо, чтобы они это подтвердили», – цитирует его ТАСС.

По его словам, он получил письмо от вице-президента Twitter, в котором тот сообщил о планах компании хранить персональные данные россиян на территории страны в 2018 году. Речь в письме шла о второй половине 2018 года.

«Истечет второе полугодие – я поставил себе срок 15 декабря – и напишу письмо с вопросом, где хранятся эти данные», – пояснил Жаров.

Он отметил, что аналогичное письмо будет отправлено в Facebook.

В мае Жаров сообщал, что до декабря 2018 года ведомство проведет комплексную проверку компании Facebook и мессенджера WhatsApp на территории России на соответствие их действий законодательству, локализации баз данных граждан на территории нашей страны.