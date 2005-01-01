Немецкие врачи спрогнозировали полное выздоровление продюсера Pussy Riot

Врачи берлинской клиники Charite ожидают полного выздоровления продюсера Pussy Riot Петра Верзилова от вероятного отравления, сообщил председатель правления клиники Карл Макс Айнхойпль.

Угрозы для жизни Верзилова больше нет, с каждым днем ему становится лучше, врачи ожидают его полного выздоровления, передает Deutsche Welle со ссылкой на Айнхойпля.

Он также отметил, что в Москве Верзилову оказали высококвалифицированную первую помощь.

В клинике сообщили, что результаты проведенного обследования свидетельствуют о том, что Верзилов «с большой долей вероятности» был отравлен. При этом врачи не могут определить конкретное вещество.

Представитель клиники уточнил, что врачи могут только описать клиническую картину. «Мы называем это антихолинергический синдром. Есть огромное множество веществ, которые в итоге могут привести к такой картине», – цитирует представителя клиники РИА «Новости».

Это могут быть медикаменты, запрещенные рекреационные препараты или растения, считают в клинике.

В понедельник активистка Pussy Riot Вероника Никульшина сообщала, что Верзилов, которого накануне доставили на лечение в Германию, чувствует себя лучше.

Напомним, Верзилов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Источники сообщили, что причиной этому стало не отравление, а имеющиеся у мужчины серьезные проблемы со здоровьем.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем из Верзилова пытаются создать нового Сергея Скрипаля.