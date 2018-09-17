Эксперт оценил версии исчезновения российского Ил-20 над Сирией

«Можно абсолютно точно сказать, что это не сирийские ПВО сбили самолет», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС РФ Александр Горьков по поводу исчезновения в небе над Сирией российского самолета-разведчика Ил-20. Горьков назвал несколько версий произошедшего.

Начальник зенитных ракетных войск ВВС РФ с 2000 по 2008 год генерал-лейтенант Александр Горьков исключает версию, что российский разведывательный самолет Ил-20, находившийся над акваторией Средиземного моря у побережья Сирии и внезапно пропавший с экранов радаров, был сбит средствами сирийских ПВО.

Горьков уверен, что «это не сирийские ПВО сбили самолет». «У России и Сирии есть единая система опознавания и управления сил и средств ПВО. Этот самолет был на контроле системы ПВО Сирии. Его маршрут был просчитан, те, кто контролировал в Сирии этот полет на командных пунктах и пунктах управления, наверняка знали это. Все частоты прописаны», – сказал Горьков.

Напомним, версию о том, что российский Ил-20 мог быть случайно сбит средствами ПВО Сирии, пытавшимися отразить ракетный удар, выдвинуло американское издание CNN.

Горьков отметил, что у израильских и французских военных другая система опознавания на борту. Однако он предостерег от поспешных выводов, указав на то, что, даже если самолет потерпел крушение, до сих пор нет никакой информации о «черных ящиках» с Ил-20 и только их расшифровка поможет установить причины произошедшего.

В таком случае среди прочих не исключены версии с отказом техники и ошибкой пилотирования.

В то же время он отметил, что если Ил-20 был атакован, то, «по идее, его должны были защищать наши средства ПВО». «Но, может быть, была какая-то договоренность, определены маршруты полетов, зона барражирования», – подытожил Горьков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по данным Минобороны России, во время атаки четырех израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия с радаров пропал российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20, находившийся над акваторией Средиземного моря, в 35 километрах от побережья Сирии. На борту находились 14 человек.

В Пентагоне утверждают, что вооруженные силы Соединенных Штатов не участвовали в этом ракетном обстреле. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что самолет был случайно сбит сирийскими ПВО, отражавшими израильскую атаку.

В свою очередь израильские военные пока отказались от каких-либо заявлений. Причастность к инциденту отрицают и во Франции. Накануне был зафиксирован запуск ракет с фрегата ВМС Франции «Овернь».