Число жертв урагана «Флоренс» возросло до 20 человек

Количество погибших от тропического циклона «Флоренс» в Северной и Южной Каролине увеличилось до 20 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Ранее сообщалось о 13 жертвах стихии.

Согласно последним данным, в Северной Каролине без электричества остлись 530 тыс. человек, а в Южной – свыше 60 тыс.

В настоящий момент статус бедствия понижен со шторма до «тропической депрессии». В эпицентре стихии скорость ветра составляет 11 м/с.

«Флоренс» обрушился на Северную Каролину и начал двигаться вглубь штата 14 сентября. В сети опубликовали видео стихийного бедствия.