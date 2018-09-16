Число жертв урагана «Флоренс» возросло до 13 человек

В результате тропического шторма «Флоренс», обрушившегося на Соединенные Штаты в пятницу, погибли 13 человек, сообщает телеканал ABC News.

Статус стихийного бедствия понижен до шторма, его опасность ослабевает, порывы ветра не превышают 75 километров в час. Вместе с тем, угроза сильных наводнений сохраняется, так как шторм принес много осадков, передает РИА «Новости».

Во временных убежищах находятся более 27 тыс. жителей Северной и Южной Каролины, сотни тысяч домов остались без света.

Ранее сообщалось об 11 жертвах урагана «Флоренс».