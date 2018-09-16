Жертвами урагана «Флоренс» в США стали 11 человек

В результате урагана «Флоренс» в США погибли 11 человек, сообщают СМИ.

Прежде сообщалось о восьми погибших, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Новыми жертвами стала женщина с ребенком, на которых упало дерево, а также 81-летний мужчина.

Ураган сейчас ослабел до тропического шторма. Скорость ветра достигает 20,1 м/c. Ураган движется со скоростью 0,9 м/с.