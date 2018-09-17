На Украине запретили воспоминания об Олесе Бузине

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) запретил ввозить в страну изданный в России сборник воспоминаний об убитом в Киеве журналисте и писателе Олесе Бузине.

Госкомтелерадио дополнило перечень запрещенной литературы книгой «Олесь Бузина. Пророк и мученик», передает ТАСС. Также под запрет попало издание Виктории Путилиной «Почему Украина не Европа».

В подготовке сборника воспоминаний о Бузине приняли участие 48 российских и украинских авторов, в числе которых писатели Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, Александр Проханов, Эдуард Лимонов и журналисты Владимир Соловьев, Анатолий Шарий.

В 2017 году экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов, которая действует при Государственном агентстве Украины по вопросам кино, большинством голосов приняла решение запретить демонстрацию на территории Украины фильма «Олесь Бузина: жизнь вне времени».

Бывший шеф-редактор украинской газеты «Сегодня», журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Шевченковском районе Киева возле подъезда собственного дома. Бузина не поддерживал антироссийскую позицию киевской власти, что стало поводом подозревать, что охота на него велась по политическим мотивам.