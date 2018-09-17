Машинисты метро переняли обычай пилотов самолетов

Машинисты московского метро и водители троллейбусов и трамваев начали представляться по громкой связи, здороваться с пассажирами и желать им приятной поездки.

«В метрополитене приветствия звучат в вагонах несколько раз в день. В салонах автобусов, троллейбусов и трамваев водители приветствуют пассажиров каждые два часа на крупных остановках – например у станций метро и вокзалов», – сообщается на сайте мэра Москвы.

Как рассказал заммэра Москвы, глава Департамента транспорта Максим Ликсутов, «машинисты и водители здороваются с пассажирами по аналогии с пилотами самолетов. Сначала они представляются – называют должность, имя и фамилию, а затем желают пассажирам приятной поездки». ОН пояснил, что таким образом москвичи имеют возможность познакомиться с человеком, «который отвечает за их безопасность и комфорт в пути».

В сообщении мэрии указывается также, что всех кассиров метро обучили новым стандартам обслуживания. Они начали носить единую форму и научились урегулировать вероятные конфликты.