НАТО пригрозило коллективным ответом в случае кибератак со стороны России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может применить пятую статью устава в случае проведения кибератак со стороны России.

По словам Столтенберга, НАТО не намерено предупреждать заранее о применении пятой статьи, чтобы «не давать это преимущество никакому потенциальному противнику», передает РИА «Новости».

«Мы четко заявили, что мы намерены использовать статью 5 при необходимости, и что мы также укрепляем нашу киберзащиту», – заявил генсек в интервью порталу Axios.

По его словам, применение статьи 5 будет зависеть от характера кибератаки против НАТО и не будет автоматическим.

В то же время он сообщил, что в альянсе будут созданы наступательные киберсредства, которые якобы будут использоваться только в соответствии с международным правом.

Накануне НАТО запустило исследование методов разведки в интернете.