Ищенко увеличил отрыв от Тарасенко на выборах главы Приморья

После обработки 62,58% протоколов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набирает 52,85% голосов избирателей во втором туре выборов губернатора Приморья, врио главы региона Андрей Тарасенко отстает от него на 44,58%, сообщает ЦИК.

Тарасенко набрал 44,58%, передает РИА «Новости».

Таким образом, отрыв Ищенко от Тарасенко только увеличился – ранее он составлял чуть более 7%.

По данным exit-poll, врио губернатора набирает 53% голосов, Андрей Ищенко – 47% голосов.

По итогам первого тура в регионе не выявили победителя – у Тарасенко было 46,57% голосов, у Ищенко 24,64% голосов.