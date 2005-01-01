На втором туре выборов главы Приморья обработаны 50% бюллетеней

По итогам обработки половины протоколов на втором туре выборов главы Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получает 52,38% голосов избирателей, сообщает ЦИК.

У врио губернатора края Андрея Тарасенко – 45,05%, передает РИА «Новости».

По итогам подсчета 11,48% голосов у Ищенко был 51,91% голосов.

По данным exit-poll, врио губернатора набирает 53% голосов, Андрей Ищенко – 47% голосов.

В первом туре на первом месте оказался Тарасенко, который набрал 46,57% голосов, а Ищенко получил 24,64% голосов.

Напомним, первый тур голосования 9 сентября не выявил победителя в четырех регионах: кроме Приморья, это еще Хакасия, Владимирская область и Хабаровский край.